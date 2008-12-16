Латвия намерена выкупить Parex bank

Латвийское государство планирует перенять и 15% акций банка Parex, находящихся в собственности малых акционеров. Полный контроль над проблемным кредитным учреждением может обойтись казне недешево, сообщает газета «Бизнес&Балтия».

В намерении получить 100% акций Parex banka вчера признался министр финансов Атис Слактерис. Он сообщил, что правительство уже ведет переговоры с миноритариями-совладельцами банка.

«Для полной уверенности, что помощь государства, которую оно осуществляет на средства латвийских и зарубежных налогоплательщиков, стабилизирует банк, следует позаботиться о том, чтобы он был под полным контролем государства», — пояснил Слактерис.

Первый из миноритарных акционеров — шведский Svenska Handelsbanken — в минувшую среду достиг соглашения о продаже государству своего пакета. На внеочередном заседании правительство согласилось выкупить 200 тыс. акций Parex banka (около 0,3%) за символическую сумму в 1 (один) евроцент.

Со своей стороны, президент компании по корпоративным финансам Laika stars Вадим Ерошенко уверен, что у акций, остающихся на руках у миноритариев, ценность нулевая: «Если уж крупнейшие владельцы банка продали свои акции за 2 лата, то стоимость пакета в 15% измеряется сантимами». По его мнению, держателям небольших пакетов нужно последовать примеру основателей Parex banka Валерия Каргина и Виктора Красовицкого и не требовать от государства больших отступных.

Бывший совладелец Parex Красовицкий, однако, настаивает на том, что сделка с Handelsbanken вовсе не означает, что акции Parex ничего не стоят. Он полагает, что шведы решили избавиться от своих акций во избежание ситуации конфликта интересов, в которой средства шведского государства пошли бы на спасение Parex, совладельцем которого является шведский частный банк.

«Ведутся переговоры о том, что Северные страны, включая Швецию, предоставят финансовую поддержку оживлению латвийской экономики. И в том числе средства могут пойти на капитализацию Parex. Именно поэтому Handelsbanken отказался от своих акций», — предположил Красовицкий.

С остальными миноритариями государству, скорее всего, придется договариваться. Поскольку акции Parex banka не котировались на бирже, задействовать процедуру принудительного откупа акций у миноритариев не получится. А достичь согласия о цене может оказаться крайне сложно. Уже сейчас очевидно, что представления о стоимости акции радикально расходятся.

«Никто не может заставить миноритариев продать свои акции или поступить с ними как-то иначе. Малые акционеры сами должны принимать решения, что им делать», — подчеркивает Рафаил Дейфт, председатель правления и крупнейший акционер инвестиционного холдинга Dominante Capital, владеющий пакетом акций Parex с 2003 года.

Он полагает, что реальная стоимость его пакета акций может быть видна при следующих условиях. Либо после официального завершения процедуры банкротства банка, когда станет ясно, сколько активов осталось на одну акцию. Либо в случае продажи банка, когда он нормализует свою деятельность.

Продажа акций Handelsbanken за один евроцент государству, по его мнению, не является индикатором стоимости акций. «Этот банк — давний партнер Parex. Плюс сейчас идут разговоры о будущей сделке между Латвийским государством и финансовой системой Швеции. И хотя мы не знаем деталей сделки Handelsbanken, там явно есть какие-то закулисные подробности», — предполагает он.

Дейфт верит в Parex. «Верю, что удастся восстановить его работоспособность, и тогда можно будет говорить о реальной стоимости пакета акций миноритариев, в том числе и моей доли. Я также верю, что наша страна должна на деле доказать, что она поддерживает местный, а не зарубежный бизнес. И случай Parex, если удастся наладить работу в нем на благо латвийской экономики, станет реальным примером того, что Латвия при всех имеющихся трудностях ориентирована на поддержку местного бизнеса», — надеется глава Dominante Capital.