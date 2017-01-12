Вкладчикам банка "Финансы и кредит" пообещали продлить выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает продлить выплаты возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит" по общему реестру, которые ранее планировал завершить 10 января.

Как сообщила пресс-служба фонда, в связи с предстоящим продлением выплат вкладчикам, которые не успели обратиться за выплатами до 10 января, не нужно подавать индивидуальные обращения в фонд.

При этом фонд обратил внимание, что в настоящее время продолжается технологический перерыв, по завершении которого и будут продолжены выплаты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.