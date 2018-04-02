«Неугомонный» курс в подарок на Новый год

В условиях, когда доллар продолжает терять позиции на мировых рынках, в Украине он пользуется бешенной популярностью, которую ему создает, по мнению аналитиков и участников рынка, население. На межбанковском валютном рынке стоимость американской валюты преодолела очередную психологическую отметку – 8 грн. (по данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США в понедельник, 15 декабря, закрылись на уровне 8,25/8,33 грн.).

Из-за плавающего курса гривни банкиры и эксперты не рискуют даже приблизительно спрогнозировать ситуацию на длительную перспективу. Однако можно оценить факторы, которые будут влиять на спрос и предложение, и таким образом определить для себя масштабы потери или прибыли.

Эксперты утверждают, что при нынешней ненормальной для экономики ситуации долго удерживаться необоснованно высокий курс доллара США не может. Курсу гривня/доллар пророчат разные величины – от 7,5 до 8,5 грн. на межбанке под конец текущего года и приблизительно такие же прогнозы по наличному доллару. Но, по их мнению, выше 9 грн. за доллар курс не поднимется.

Как встретим Новый год… До конца года украинские предприятия должны рассчитаться по старым договорам, а также по новым, заключенным на 2009 г. И погашать свои обязательства будут в американской валюте, что приведет (и уже привело) к новому ажиотажу.

По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, рост курса доллара на межбанковском валютном рынке все же носит временный характер: «Ажиотаж вокруг доллара создают компании, которые должны расплатиться по контрактам до конца года, а также по контрактам на следующий год. Поэтому, в случае неудовлетворения спроса и продолжения его роста курс продажи доллара на межбанке может достигнуть 8,5 грн.». Между тем, по его мнению, в конце года спрос на валюту будет удовлетворен и это приведет к снижению курса на межбанке до 7,5 грн.

Вместе с тем аналитик не ожидает увеличения стоимости доллара для населения в начале 2009 г. По его словам, курс продажи на межбанке будет колебаться в районе 7,5 грн./долл.

Однако он отметил, что на сегодня еще не названа цена импортного газа, которая также является определяющей при формировании спроса на валюту - ею расплачиваются за энергоноситель.

Аналитик блока Казначейство и рынки капитала «Альфа-банка» (Украина) Александр Веденеев прогнозирует в ближайшее время активную реакцию на ситуацию со стороны регулятора рынка, поскольку «котировки американской валюты значительно отклонились от обнародованного целевого ориентира НБУ (7,4-7,5 грн./дол.)».

«Фактором риска дальнейшего курсового роста является погашение долга Украины за газ, а также традиционное предновогоднее выполнение обязательств по контрактам крупными предприятиями-импортерами. Данные причины могут существенно разбалансировать рынок, однако в случае покупки долларов для погашения газовых долгов через НБУ их влияние на рыночные котировки будет существенно снижено», - отмечает А.Веденеев.

Новогодние праздники все же обрадуют банкиров. По мнению А.Веденеева, сгладить курсовые колебания перед Новым годом помогут расходы населения, причем с учетом валютных сбережений – покупка подарков, поездки, визиты. «Это должно нормализовать ситуацию на наличном рынке, в результате чего к концу года курс сможет стабилизироваться в пределах 7,7-8,3 грн./долл.», - считает он.

Между тем, по мнению заместителя председателя правления «БМ Банка» Тараса Кияка, тенденция роста курса доллара на межбанке удержится до конца года. «Курс на конец года может увеличиться до 8,5 грн. за доллар. Начало января традиционно спокойное, поэтому первые две недели курс будет колебаться на уровне конца декабря 2008 г.», - считает он.

«В условиях, когда рыночный механизм не действует, а действует принцип хаоса, необходимо остановить курс. В данном случае нужно скоординировать действия Национального банка Украины, правительства и, возможно, даже Президента», - подчеркивает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Финансы и кредит» Андрей Войтенко.

По его мнению, раньше у Нацбанка была хорошая практика валютных интервенций на рынок. «Вместо них были введены аукционы, которые пока не стали действенным механизмом. Они приводят к еще большему раскачиванию валютного маятника», - считает он.

После Нового года доллар "успокоится"... Самый оптимистический прогноз для заемщиков банков по колебаниям курса гривня/доллар озвучил А.Войтенко. Он уверен, что на конец первого квартала 2009 г. курс составит 6,5 грн./долл. Аргумент прост – «причина в том, что экономического основания для роста доллара нет».

Начальник управления денежных и валютных рынков «VAB Банка» Наталья Шишацкая отмечает: «Как показывает история, на протяжении двух недель после Нового года курс находится на том же уровне, что и в предновогоднюю неделю. Для этого периода характерно относительное затишье на рынке, связанное с отсутствием больших объемов заявок на куплю-продажу иностранной валюты, которые бы могли существенно повлиять на формирование курса».

А ныне на межбанке…

Только в течение октября официальный курс гривни по отношению к доллару США девальвировал почти на 52%, а спрос на американскую валюту до сих пор не удовлетворен. «Основным поставщиком доллара на рынок является Нацбанк и поэтому скорость роста курса доллара в значительной мере будет зависеть от того, насколько НБУ будет удовлетворять заявки на покупку валюты, которые поступают от банков», - отмечает Т.Кияк. Судя по валютным аукционам, которые проводит регулятор, удовлетворить все заявки коммерческих банков на покупку валюты пока невозможно, поскольку для банков процедура непрозрачная и неотработанная.

По мнению А.Жолудя, «если наладить механизм валютных аукционов Нацбанка и не иметь ограничений на продажу валюты, то он является действенным для урегулирования рынка».

Как считает А.Веденеев, эффективность аукционов будет зависеть от усовершенствования их прозрачности. «Так, вполне вероятно предварительное установление курсовых ориентиров НБУ, поскольку в таком случае покупателям будет относительно ясно, по какому курсу их заявку будет удовлетворять Нацбанк».

Иметь прогноз – не повредит, но на сегодня «долларовые» заемщики украинских банков продолжают с нетерпением ждать снижения спроса на валюту, удовлетворения всех аппетитов и, как результат, удешевления валюты.

Юлия Главацкая (УНИАН)