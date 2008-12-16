ВВП Украины упадет в І квартале 2009 г от 7 до 10%

В первом квартале следующего года эксперты прогнозируют дальнейшее падение ВВП в Украине от 7 до 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на совещании по вопросам преодоления задолженности по выплате зарплат и критического состояния выполнения общецелевых программ.

Президент отметил, что сегодня в украинской экономике наблюдаются тревожные тенденции, в том числе и из-за влияния мирового экономического кризиса. В частности, в ноябре текущего года реальный ВВП по сравнению с ноябрем прошлого года сократился на 14,4%.

Также продолжается спад промышленного производства. За 3 месяца, по словам Президента, такое падение составляло 28,6%, и сегодня промышленное производство в Украине перешло к отрицательному показателю.

«Эксперты прогнозируют дальнейшее обострение кризиса, в том числе и в первом квартале следующего года», - сказал Президент, отметив, что, по разным оценкам, падение ВВП в первом квартале будет составлять от 7 до 10%.

«Основная часть этой проблемы находится во внешнем секторе, который сдерживает развитие экспортно ориентированных отраслей, но нужно отметить, что все эти проблемы передаются и на внутреннее состояние, в частности на бюджетный процесс», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что даже высокая инфляция, которая сегодня сохраняется в Украине, не дает возможности правительству за счет инфляционных доходов покрывать дефицит бюджета.

Президент сказал, что в ноябре наблюдалось 1,5% инфляции – «это чрезвычайно высокий уровень инфляции». Однако, по его словам, она не покрывает дефицит центрального бюджета. Он отметил, что недополучение доходов в центральный бюджет планируется на уровне приблизительно 16 млрд. грн., а если учитывать и дефицит Пенсионного фонда, то недобор бюджета будет составлять 29,4 млрд. грн.