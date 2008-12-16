ЕЦБ: Риски для экономики еврозоны снижаются

Риски, угрожавшие стабильности экономики еврозоны, снизились с момента пика финансового кризиса, пришедшегося на октябрь, однако по-прежнему достаточно высоки, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса.

В полугодовом докладе, отражающем угрожающие финансовой системе риски, ЕЦБ расширил список потенциальных проблем, начиная с проблем рынка жилья США и заканчивая усилением глобального экономического спада, передает k2kapital.

"По сравнению с ситуацией полгода назад риски стали относительно более опасными, однако по сравнению с ситуацией 1,5 месяца назад они значительно снизились", - сказал журналистам Пападемос.

"Мы видим риски другого рода, чем прежде. По сравнению с июнем экономические перспективы ухудшились, а риски спада увеличились".

В докладе также говорится о том, что банки могут столкнуться с серьезными трудностями, если проблемы не исчезнут, поэтому ЕЦБ призывает их отказаться от выплаты дивидендов или увеличить капитал, чтобы быть уверенными в том, что у них будет достаточно средств в случае дальнейших проблем.

ЕЦБ также предупреждает хедж-фонды о возможном выводе средств со стороны инвесторов, что, по мнению банка, может оказать дополнительное давление на рынки.

По словам Пападемоса, "слабость глобальной экономики сохранится в ближайшие кварталы", однако он ожидает, что после этого начнется постепенное восстановление.

Он также сказал журналистам, что валютные рынки показывают некоторые признаки улучшения, добавив, что на данный момент не существует риска того, что огромные вливания ликвидности со стороны центробанков могут подпитывать инфляцию.

"В последние недели мы наблюдали заметное улучшение на валютных рынках еврозоны", - сказал он.