Ющенко: Кабмин продолжает популистскую политику

Проект бюджета на 2009 год, который Министерство финансов предложило на последнем заседании Кабинета министров Украины, не был воспринят правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по вопросам преодоления задолженности по выплатам зарплат и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ заявил президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Проект бюджета, который был предложен на последнем заседании, был отклонен и не воспринимается в правительстве», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что правительство требует продолжения «популистской бюджетной политики». Такой бюджет, по его словам, является крайне опасным для развития экономики Украины.

Президент отметил, что в первом квартале текущего года оценочные расходы общего фонда госбюджета не позволяют профинансировать защищенные статьи расходов. «Дисбаланс этого показателя составляет 5,4 млрд. грн. Это, уважаемые коллеги, пример того, как популистские решения по бюджетным расходам приводят к тому, что Украина имеет базу, которая не балансируется даже на уровне защищенных статей. И поэтому нас ждут большие испытания по оптимизации государственных расходов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что нехватка денег для Пенсионного фонда в первом квартале следующего года, по имеющимся расчетам, составляет 4,2 млрд. грн., причем без учета средств для индексации. Несбалансированность бюджета в первом квартале следующего года, по имеющимся расчетам, может составить порядка 10 млрд. грн. «Нам предстоит очень большая работа, как сделать мобилизацию всего, чтобы эту трагическую цифру преодолеть и обеспечить график выполнения прежде всего социальных выплат и расходов по защищенным статьям", - подчеркнул Президент.

Он сообщил, что, по имеющимся расчетам, общий дефицит бюджета в 2009 году может составить 80 млрд. грн., и половина этой суммы приходится на Пенсионный фонд, 2 млрд. - на Фонд занятости.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря, открывая заседание Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.