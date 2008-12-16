НДС и налог на прибыль надо снизить - УСПП

Чтобы не допустить охлаждения экономики, нужны кардинальные меры по изменению налогового законодательства. Ставку налога на добавленную стоимость можно реально снизить на 2-3%, а налога на прибыль предприятий – на 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей ПРОХОРОВ.

«Мы считаем, что необходимо снижать НДС, налог на прибыль, нужно создавать преференции для предприятий, которые занимаются энергосбережением, внедрением новых технологий, которых нет сегодня в Украине», - сказал он.

Необходимо также создавать условия для деятельности малых и средних предприятий в Украине, поскольку растет уровень безработицы, считает С. ПРОХОРОВ. «Единственным способом уменьшить этот рост является создание рабочих мест путем стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Он нуждается в преференциях, в первую очередь», - подчеркнул он.

По его словам, эти действия позволят реально воспрянуть украинской экономике. «На сегодня статистика говорит, что падение производства за ноябрь составляет 20%, а эта цифра сопоставима с военным временем», - отметил С. ПРОХОРОВ.

Справка УНИАН. На сегодня ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%, ставка налога на прибыль предприятий - 25%.