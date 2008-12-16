Президент: Необходимо реструктуризировать долги граждан по кредитам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за реструктуризацию долгов граждан по кредитам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании с председателями местных государственных администраций по вопросам преодоления задолженности по зарплате и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ. В совещании также принимает участие председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо понимать, что за каждой банковской операцией, например кредитом или депозитом, стоит простой человек.

«Нам нужно не забывать об одном: невозврат кредита какому-то банку - это невозврат банком чьего-то депозита», - сказал Президент.

Он призвал разработать оптимальный механизм обслуживания вышеназванных операций.

«Если мы действительно хотим заботиться об интересах человека, на самом высоком уровне мы должны договориться о максимально ритмичном обслуживании всех операций. Нет виноватых или правых в этой ситуации. Нам нужно сохранить солидарный подход, чтобы ни дебитор, ни кредитор не пострадали», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив необходимость внедрения механизмов рефинансирования и реструктуризации существующих долгов.