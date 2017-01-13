Россия катится в тартарары: каждый третий россиянин имеет все шансы стать нищим

Эксперты российской академии наук опросили 3,5 тыс. россиян и подготовили исследование «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», пишет «Газеты.Ru». Согласно результатам анализа, риск оказаться бедными имеет 28,8% населения РФ, а бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (167 долларов).

Беднеют россияне в основном из-за снижения реально располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). В 2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году — сразу на 6%. Официальной статистики за 2016 год пока нет, но, например, эксперты оценивают падение доходов россиян за предыдущие три года на 10% к уровню 2013 года.

Читайте такжеРоссияне - на овощной диете: кризис вынудил урезать потребление молока, мяса и маслаНеудивительно, что около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Причем гораздо чаще «экономят на всем» женщины (75%), нежели мужчины (65,6%), показало исследование.

Среди рабочих ситуация еще хуже: 77,9% из них указали, что начали еще больше экономить.

Возрастные особенности экономии: чем старше, тем скромнее личные запросы. Среди молодежи 18–25 лет на всем, включая самое необходимое, экономят 59%, на личном потреблении — 22%, а на образе жизни — 19%.

После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден экономить, сокращают потребление по всем возможным статьям, включая продукты питания и лекарства, лишь каждый восьмой в этой группе экономит только на личном потреблении, и только 4% — на образе жизни.

Как ни экономь, но шанс стать бедным и даже нищим имеется у значительной части населения России. Эксперты подробно исследовали факторы риска, способствующие снижению более или менее благоприятного материального статуса. Основные факторы — это, конечно, потеря работы, а также закредитованность и наличие в семье иждивенцев.

Более половины населения (51,7%) страны не имеет кредитов и займов. Среди тех, кто их имеет, потребительские займы составляют 74,5%, заняли деньги у других физических лиц — 29%, долги по ипотеке у 18%, микрозаймы — у 5,4%.

Около трети работающих россиян оценивали положение своего предприятия как хорошее, 45% — как среднее, 22% — как плохое. При этом оценки текущего положения практически не зависели от профессиональных позиций. В то же время многие (40%) работающие россияне отметили, что за последний год положение их предприятия ухудшилось, и лишь 16% заметили хотя бы какое-то улучшение ситуации.

Авторы исследования отмечают, что «иждивенческая нагрузка сказывается на социально-экономическом положении каждого члена домохозяйства». Например, было установлено, что наличие ребенка до 16 лет сильнее сказывается на устойчивости домохозяйства, нежели наличие студента, но гораздо слабее, чем наличие пенсионера или инвалида.

Ключевой вывод: домохозяйство, длительное время экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет. «Как и возможностей их нарастить», — отмечают авторы.

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2016 года число бедных россиян вырастет на 1 млн человек и превысит 20 млн. Черта крайней бедности (нищеты), по расчетам банка, это $1,9 в день на человека, черта бедности — $3,1.