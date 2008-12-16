Губернаторы через 7 дней представят антикризисные меры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателям областных государственных администраций через 7 дней подать свои предложения к антикризисному пакету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на совещании по вопросам преодоления задолженности по выплате зарплат и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что через 7 дней он опять соберет руководителей областей и будут рассматривать разработанные ими, а также председателями районных администраций, предложения относительно оптимизации антикризисного пакета на местном уровне. По словам Президента, это должен быть план действий для регионов на 2009 год.

«Мы должны 2009 год встречать не стихией, а с понятным планом действий», - сказал Президент.

Он отметил, что специально для этого будет создана рабочая группа в Секретариате Президента, которая будет контролировать поставленную задачу для губернаторов.

Кроме того, по словам главы государства, аналогичный пакет необходимо сформировать совместно с органами местного самоуправления.

Он в очередной раз указал на угрозы, связанные с несвоевременным принятием государственного бюджета.

«До сих пор мы не имеем центрального бюджета, обидно, что мы не имеем на сегодня сводного бюджета, что правительством завалено выполнение закона о бюджете, но даже несмотря на это, я убежден, что мы имеем вместе возможности для того, чтобы ситуация и в бюджетной, и в сфере занятости, выглядела намного лучше», - сказал В.ЮЩЕНКО.