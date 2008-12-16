Промпроизводство в России в ноябре упало

Объем производства промышленной продукции в России в ноябре 2008 года к ноябрю прошлого года упал на 8,7%, снижение к предыдущему месяцу составило 10,8%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В январе-ноябре 2008 года рост промпроизводства составил 3,7% к аналогичному периоду прошлого года, когда этот же показатель составил 6,4%.

При этом в добыче полезных ископаемых падение составило 5,8% к предыдущему периоду и 1,6% к тому же периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах - 10,3% и 15,3% соответственно. Производство и распределение энергии, газа и воды выросло на 8,1% к предыдущему периоду и снизилось на 9,3% к тому же периоду прошлого года.