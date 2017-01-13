Доллар пробил отметку в 29 гривень на наличном рынке

В Украине стремительно дорожает валюта и обесценивается гривня, сообщает ТСН.ua.

"В пятницу, 13 января, в обменниках и банках доллар уже стоит в продаже 29 гривень, а евро перевалил за 31 гривню", - говорится в сообщении.

На торгах на межбанке доллар стоит уже 27,55/27,70 гривень, евро - 29,29/29,44 гривень. В Нацбанке объяснили, почему гривня стремительно падает на валютном рынке и как ее спасают.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 гривни.

Антирекорды за всю свою историю гривна установила 26 февраля 2015 года. Тогда в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 гривни, а евро – 34,04 гривни.