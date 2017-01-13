"Ощадбанк" намерен открыть около 100 отделений нового формата

Государственный "Ощадбанк" в 2017 году намерен продолжить модернизацию сети и планирует открыть около 100 отделений нового формата.

Как сообщила пресс-служба банка, за два с половиной года "Ощадбанк" открыл 1,5 тысячи отделений нового формата, среди которых 12 инклюзивных - адаптированных для обслуживания людей с инвалидностью. Обновленная сеть представлена в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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"Такие отделения комфортны для людей, а значит - более эффективны для банка. Именно это является главной целью реформирования сети в рамках Стратегии развития, которую мы реализуем", - отметил глава правления банка Андрей Пышный.

Также сообщается, что параллельно с открытием отделений нового типа банк расширяет сеть зон самообслуживания, информационно-платежных терминалов и банкоматов.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.