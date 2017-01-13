Нацбанк решил поддержать гривну: снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины для поддержки гривни проведет аукцион по продаже валюты объемом до 100 миллионов долларов сегодня, 13 января.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

По его словам, регулятор готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого.

"Сегодня, 13 января, с этой же целью Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до 100 миллионов долларов США", - отметил Чурий.

Он напомнил, что объем международных резервов на начало января составил 15,5 миллиарда долларов США.

"Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил Чурий.

Также сообщается, что с начала текущего года Нацбанк продал на аукционах на 14,6 миллиона долларов больше, чем купил, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни.

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Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. Вчера, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,34 гривни/доллар, а курсы наличного рынка преодолели отметку 29 гривни/доллар.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.