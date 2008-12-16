Рост налогов неизбежен - эксперт

Увеличение налогового давления в условиях необходимости наполнения бюджета неизбежно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Сергей ПРОХОРОВ.

«Когда уровень производства падает каждый месяц, наполняемость бюджета также уменьшается. Например, «Запорожсталь» почти в два раза уменьшила объемы производства, это отразилось на поступлениях в местный и государственный бюджеты», - сказал он.

По его словам, тут действуют объективные причины: «Изменилась конъюнктура на внешних рынках, уменьшился спрос на сталь. Пока будут установлены новые связи, пока предприятие найдет покупателей на внешних рынках, пройдет некоторое время. Сколько это будет длиться, никто не знает, а в это время необходимо будет наполнять бюджет. Поэтому будет увеличиваться налоговое давление», - уверен представитель УСПП.

По его мнению, для стабилизации ситуации нужны политические решения, «чтобы экономика не была охлаждена, чтобы у предпринимателей были альтернативы по выходу из кризиса».