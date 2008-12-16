Российский Внешэкономбанк поможет ПИБу

Акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG, и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК на пресс-конференции во вторник.

“Самого меморандума я еще не видел, но акционеры сказали, что речь идет о вливании “Внешэкономбанком” своих средств в “Проминвестбанк”, - сказал В.КРОТЮК.

При этом он отметил, что средства “Внешэкономбанка” будут направляться исключительно как ресурсная база в виде депозитов, а об участии российского банка в капитале ПИБа речь не идет.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

По данным временного администратора Владимира КРОТЮКА, в ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». По его данным, 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

В СМИ бенефициарными владельцами 68% называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.