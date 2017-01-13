Вкладчикам "Дельта Банка" продолжат выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 января продолжит выплаты средств вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка".

Как сообщается на сайте фонда, вкладчики банка смогут обратиться за возмещением до 24 февраля 2017 года включительно в учреждения государственного "Укргазбанка".

Читайте такжеФонд гарантирования отсудил у "Ощадбанка" активы "Дельта Банка" на 450 миллионов

Фонд напомнил, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования приступил к ликвидации "Дельта Банка" - крупнейшего неплатежеспособного финучреждения – 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.