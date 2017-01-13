Гривня на межбанке упала до 27,70 за доллар
12:48, 13 января 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3242/29,4811 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,55/27,70 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3242/29,4811 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4503/0,4530 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,6699 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 68 сделок на сумму 25,46 миллиона долларов.
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