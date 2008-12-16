Местные бюджеты не выполняются по доходам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встревожен проблемой невыполнения местных бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам преодоления задолженности по выплатам зарплат и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ.

В.ЮЩЕНКО сказал, что в ноябре почти вдвое увеличилось число местных бюджетов, которые не выполнили плановые показатели по доходной части. Президент подчеркнул, что если в октябре таких бюджетов было 201, то в ноябре их число увеличилось до 425, и, по прогнозу Минфина, в декабре таких бюджетов будет 598.

«Катастрофически сокращаются темпы поступлений от основного источника наполнения местных бюджетов – от налога от доходов физических лиц», - подчеркнул Президент.