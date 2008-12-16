Astrum: девальвация гривни вызвана пассивностью продавцов валюты

Дальнейшая девальвация гривни по отношению к доллару, которая противоречит общемировой тенденции, объясняется низкой активностью продавцов валюты, в том числе экспортеров.

Так прокомментировал УНИАН ситуацию управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, на валютном рынке продолжается падение украинской национальной валюты против доллара и евро. «Объем торгов в декабре существенно снизился по сравнению с ноябрем, однако стабилизации курса пока нет. В то же время импорт пока остается существенным - отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 16 млрд. долларов за 10 месяцев», - отметил О.НЕПЛЯХ.

Эксперт прогнозирует значительный спад в оттоке валюты на импортные операции только весной следующего года – «в конце года сокращение импорта под влиянием слабой гривни будет компенсироваться активизацией импортеров».