Гривню надо “привязать” к евро

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина вскоре должна принять меры для привязки гривни не к доллару, а к евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не сомневаюсь, что Украина должна предпринимать шаги в ближайшем будущем, потому что ее стратегическое будущее - это ЕС и это евро как единая валюта в Европейском Союзе», - сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящее время, во время кризиса страны - члены ЕС, которые еще не перешли на евро, в частности Польша и Венгрия, ускоряют этот процесс. А такие страны, как Исландия, которая входит в зону свободной торговли ЕС, но не является членом Евросоюза, рассматривают вопрос об ускорении вступления в евросообщество.

«С этой точки зрения стратегически время сделать выбор о более значимой роли евро и для Украины», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, сегодня можно наблюдать последствия того, что долгое время Украина фактически оставалась единственной страной в регионе, валюта которой была привязана к доллару.

Вице-премьер отметил, что на это долгое время обращали внимание и украинские, и европейские экономические и международные эксперты. «Мы видим, что слишком тесная привязка Украины к доллару способствовала нестабильности, с последствиями которой мы имеем дело», - сказал он.

«Это не означает, что завтра нужен какой-то другой механизм, но готовиться к этому нужно, и здесь не должна быть импровизация, потому что только твердый расчет может способствовать доверию участников рынка к тому, что будет происходить в будущем», - сказал он.