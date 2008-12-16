Активность на ПФТС минимальная

Открытие ПФТС сегодня прошло при минимуме активности участников. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке брокер торгового отдела ЗАО "Юпрас Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его информации, до сессии были заключены 5 технических сделок по бумагам Новомосковского трубного завода, «Укрсоцбанка» и Крюковского вагоностроительного завода. В течение первого часа сессии было заключено не более 10 сделок. Сегодня продолжают снижаться котировки «Азовстали» (-1,33%), Полтавского ГОКа (-19%). Немного подросли в цене акции «Укрнефти» - +0,95%, 4 сделки.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, внешний фон к сегодняшнему открытию сессии ПФТС сложился неоднозначный. Европейские рынки вчера продемонстрировали снижение индексов в ожидании новых потерь финансовых институтов в связи с аферой Бернарда МЭДОФФА, а также на фоне разочаровавшей макроэкономической статистики из США. Индексы упали в пределах 1%. Американские фондовые индексы также потеряли значительную часть завоеванных на прошлой неделе позиций из-за неблагоприятной конъюнктуры в секторе финансовых акций. Снижение индексов составило от -0,7 до -2,1%.

В целом, как отмечает брокер, рынок продолжает своё боковое движение, ликвидность на минимальном уровне, волатильности нет.

По мнению Е.ПШЕНИЧКИНА, основным катализатором для мировых фондовых рынков и для украинского, в частности, сегодня будут новости из США. Инвесторы ждут решение ФРС США по ставке, которое должно быть принято поздно вечером во вторник. Скорее всего, ставка будет снижена на 0,5 п.п., т.е. до 0,5% годовых. «Между тем, до нуля останется в таком случае совсем немного, и американским властям необходимо будет изыскивать другие способы для стимулирования экономики», - отметил брокер.