Вкладчикам банка "Хрещатик" продолжат выплаты с 16 января

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжит выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Хрещатик" с 16 января.

Как сообщается на сайте Фонда, вкладчики банка смогут обратиться за получением возмещения в учреждения "ПУМБ" до 24 февраля 2017 года включительно.

Фонд напомнил, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.