Операция "спасти гривню": НБУ продал банкам почти $56 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 13 января, продал банкам 55,5 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 82 млн долл., средневзвешенный курс аукциона – 27,6486 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 27,6834 грн/долл., участники рынка заключили 308 сделок на сумму 127,08 млн долл.