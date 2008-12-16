ФРС США может снизить ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, сократит сегодня учтенную ставку до уровня, близкого к нулю и обнародует новые меры, которые могут вывести страну из затяжной рецессии, поскольку возможности для сокращения ставок снижаются, сообщает Reuters.

Аналитики ожидают, что ФРС, выполняющая в США функции центрального банка, сократит ставку по меньшей мере на половину процентного пункта до 0,5% годовых, и уверены в том, что он будет активно использовать нестандартные меры для восстановления экономического роста. Решение о ставке и сопровождающее его заявление будут опубликованы сегодня в 22:15 мск.

Недавние данные подтвердили, что рецессия в США углубляется, предоставляя Комитету по операциям на открытом рынке повод для агрессивных и неординарных действий. Некоторые экономисты полагают, что ВВП США в IV квартале сократится на 6% в годовом исчислении или даже сильнее.

Нетрадиционные меры могут включать так называемое количественное смягчение, которое напоминает шаги, предпринятые Японией для расширения денежной массы, чтобы положить конец десятилетию стагнации и дефляции в 1990-х годах, после того, как она была вынуждена сократить ключевую ставку до нуля.

Глава ФРС Бен Бернанке ранее заявлял, что его ведомство может непосредственно выйти на рынки, чтобы снизить ставки займов и стимулировать экономику, покупая значительные количества правительственных облигаций США или приобретая долги частного сектора, которых избегают инвесторы.

Поскольку доходность по облигациям министерства финансов США уже очень низкие, экономисты считают, что ФРС может добиться лучших результатов, обратив внимание на ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Возросший спрос на эти облигации должен помочь снизить ставки по ипотеке, подстегнуть спрос на дома и, возможно, остановить снижение стоимости недвижимости.

Обвал рынка жилья привел к наихудшему финансовому кризису с Великой депрессии и поверг экономику США в рецессию. Спад уже стал самым длительным с 1980-х годов и экономисты считают, что восстановления не стоит ждать раньше середины следующего года.

С сентября 2007 года ФРС уже сократила ключевую ставку на 4,25 процентного пункта до 1% годовых. Она также в некоторой степени проводила политику количественного смягчения, влив более $1трлн. на финансовые рынки, увеличив денежную массу и почти удвоив размер своего баланса за последний год.

Быстрый рост денежной массы в обычные времена мог бы вызвать инфляционные страхи. Но в период, когда банки не желают выдавать кредиты, эта проблема не кажется насущной. Фактически, некоторые экономисты предсказывают, что США может пострадать от дефляции в 2009 году, так как снижение цен на нефть и сырье наряду с возрастающей слабостью экономики ведет к значительному падению цен.