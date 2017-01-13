"Честному бизнесу бояться нечего": Гройсман пригрозил работодателям, которые не повысят "минималку"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил наказывать работодателей, которые не выполняют требований вступившего в силу с 1 января 2017 года закона о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом премьер сказал в ходе посещения Правительственного контактного центра.

«Честному бизнесу, который платит «белую» зарплату, бояться нечего, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн, будем наказывать. У нас нет другого варианта. Но честный, белый бизнес, который платит людям заработную плату, с этой заработной платы платит налоги, - ему нечему бояться. Он всегда может рассчитывать на мою личную поддержку как премьер-министра, потому что мне важно, чтобы в Украине создавали рабочие места, чтобы экономика развивалась, люди получали заработную плату. Те, кто пренебрегает правами людей, будут наказаны. Тех, кто платит заработную плату, делает это честно, будем всегда поддерживать и делать все необходимое для того, чтобы создавать для них нормальный климат для развития".

Гройсман напомнил, что инициатива о повышении минимальной зарплаты должна быть выполнена, поскольку она касается 4 млн людей. «Я внес эту инициативу не для того, чтобы просто заявить о ней, а чтобы 4 млн человек, которые недополучали свои доходы, получили возможность хотя бы на минимальном уровне получать свою зарплату», - сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что в отношении бюджетной сферы, в которой работают более 1 млн человек, все расходы на дополнительные выплаты предусмотрены.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.