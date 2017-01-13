Девальвация гривни к доллару до конца года может составить 10-15% - эксперт

Девальвация гривни по отношению доллару до конца года может составить 10-15% и одной из причин роста курса доллара станет национализация "ПриватБанка". Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал финансовый аналитик Егор Перелыгин.

"По отношению к среднему курсу на межбанке она составит 10-15% к концу года (до уровня 30-31 гривни/доллар - УНИАН)", - сказал эксперт, отметив, что этот показатель зависит от объемов монетизации Нацбанком ОВГЗ, выпущенных для докапитализации финучреждения, а эти объемы, в свою очередь, зависят от паники клиентов банка и оттока вкладов.

Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.

"Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро", - полагает эксперт.

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Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. Вчера, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,34 гривни/доллар, а курсы наличного рынка преодолели отметку 29 гривни/доллар.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.