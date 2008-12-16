Допэмиссия ПИБ закрыта

Временным администратором «Проминвестбанка» Владимиром КРОТЮКОМ принято решение о закрытии допэмиссии акций банка на 900 млн. грн. как не состоявшаяся.

«11 декабря принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как таковой, что не состоялась», - сказал сегодня на пресс-конференции Владимир КРОТЮК.

При этом он отметил, что на сегодня вопрос о ликвидации банка не стоит, и существует два варианта его капитализации. Первый - при участии государства и международных финансовых организаций. Временный администратор, после завершения аудита банка, который проводит Deloitte&Touche, должен сформировать предложение по капитализации банка за бюджетные средства, а также соответствующие предложения Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.

Вторым вариантом является внесение средств в капитал действующими акционерами банка - компанией Slav AG. По словам В.КРОТЮКА, для этого может быть или возобновлена предыдущая допэмиссия, или объявлена новая.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. гривень.

В этот же день временный администратор банка Владимир КРОТЮК заявил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». При этом новый инвестор взял на себя обязательства в течение 10 дней выкупить акции дополнительной эмиссии на сумму 900 млн. гривень, в результате которой уставный капитал банка будет увеличен до 1,1 млрд. гривень. Также новый владелец "Проминвестбанка" обязан до 5 декабря ввести в банк 3,6 млрд. гривень в форме депозитов или субординированного долга. В последствии сроки выполнения договоренностей между акционерами и временным администратором неоднократно переносились.

Основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка”, в СМИ называют народных депутатов Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.

Временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.