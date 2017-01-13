Фонд гарантирования с 16 января начнет выплаты вкладчикам "Инвестбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 января начнет выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособного "Инвестбанка".

Как сообщила пресс-служба фонда, для получения возмещения вкладчикам нужно обратиться в учреждения банка "Пивденный" до 24 февраля 2017 года включительно.

Фонд напомнил, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 16 декабря признал "Инвестбанк" неплатежеспособным, поскольку его уставный капитал на 15 декабря не отвечал требованиям законодательства относительно минимального размера в 120 миллионов гривень.

"Инвестбанк" работал на рынке Украины с 1992 года и по состоянию на 1 октября занимал 76-е место среди 100 работающих банков по объему активов.

По информации НБУ, владельцами существенного участия банка были граждане Украины Алексей Котковский, Александр и Тамара Незвинские, а также компания "Баб-Инвест".