Проверки выплаты зарплат не должны стать инструментом давления на честный бизнес - Гройсман

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения Правительственного контактного центра.

«Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент (проверки выплаты зарплат - УНИАН), я буду увольнять их с работы. Это вертикаль правительства, и абсолютно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения о том, чтобы уволить таких нерадивых чиновников, - цитирует пресс-службе Гройсмана. - Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может иметь место. Но мы очень быстро на это будем реагировать».

Гройсман напомнил, что специальные мониторинговые группы, задачей которых является отслеживание ситуации с выплатой зарплат, формируются из представителей разных органов власти как в центре, так и на местах.

Читайте также"Честному бизнесу бояться нечего": Гройсман пригрозил работодателям, которые не повысят "минималку"

Ранее Гройсман отмечал, что работодатели, которые умышленно не выполнят требований закона о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн, будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.