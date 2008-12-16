Официальный курс НБУ пытается догнать межбанковский

Официальный курс гривни по отношению к доллару США не соответствует межбанковскому по причине того, что его нельзя повышать более чем на 2% в день.

Об этом УНИАН сообщил экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

По его словам, темпы роста котировок на межбанковском валютном рынке увеличиваются быстрее, чем официальный курс гривни. И на сегодня официальный курс Нацбанка «пытается догнать» курс межбанковский.

Как сообщал УНИАН, с 28 ноября 2008 г. вступило в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке, однако на сегодня официальный курс гривни продолжает отставать от межбанковского.

Справка УНИАН. На сегодня официальный курс НБУ зафиксирован на уровне 7,6538 грн./долл. США. Вчера, 15 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке завершились на уровне 8,25/8,33 грн./долл. США. Таким образом, официальный курс «отстает» от межбанковского более чем на 50 копеек.