Украина может реструктуризировать внутренний долг на 380 миллиардов гривень

Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в портфеле НБУ, о чем ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

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Как общается на сайте НБУ, этот процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, и их сумма составляет около 383 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, данный процесс направлен на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.

По информации НБУ, ОВГЗ в его собственности должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода до 30 лет.

Также сообщается, что диалог по структуре портфеля и срокам новых ОВГЗ продолжается.

Справка УНИАН. Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год, как и годом ранее, позволяет правительству реструктуризировать свои долги перед Национальным банком с его согласия путем обмена облигаций внутреннего госзайма в собственности НБУ на новые облигации.

По состоянию на сегодня, 13 января, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 667,568 млрд грн, при этом в собственности Нацбанка находятся госбумаги на сумму 383,346 млрд грн, или 57% их общего объема.