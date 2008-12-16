Собственником 34% ПИБ остается семья Матвиенко

Собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции временный администратор банка Владимир КРОТЮК.

По его словам, холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры владеет 34% акций банка, о чем свидетельствует информация регистратора, а еще 34% акций переданы холдингу в управление семьей МАТВИЕНКО.

«Что касается 34%, то они не проданы, они переданы по доверенности в управление... Я так понимаю, что любая доверенность может быть отозвана», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, с юридической точки зрения говорить об одном собственнике, который владеет 68% акций банка, сейчас нельзя, но можно говорить об акционере, который имеет 68% голосов.

Как сообщал УНИАН, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея Клюевых.