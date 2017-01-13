Падение гривни продолжается: на межбанке 27,75 за доллар

В пятницу, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.