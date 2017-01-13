Падение гривни продолжается: на межбанке 27,75 за доллар
17:49, 13 января 2017Финансы
2911
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке установился на уровне 27,6692 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеДоллар пробил отметку в 29 гривень на наличном рынке
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter