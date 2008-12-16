Проминвестбанк нужно национализировать – Секретариат Президента

Оперативно национализировав Проминвестбанк, Украина докажет мировому финансовому сообществу способность эффективно решать проблемы внутренней экономики. Вместе с тем, затягивая с данным решением, государство рискует лишиться финансовой поддержки МВФ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, отсутствие прогресса в решении вопроса ПИБ не только может привести к досрочному прекращению программы с МВФ. Вследствие этого Украина потеряет больше доверия инвесторов, чем в случае, если бы у государства этой программы поддержки вообще не было.

«Мы потеряем дополнительный ресурс, который можно было бы использовать для рекапитализации банков, и это окажет реальное влияние на стабильность банковского сектора в будущем. Но главное - мы продемонстрируем неумение или нежелание устранить проблему, которая и стала первым кризисным явлением в экономике. Таким образом, мы покажем нашу реальную способность справиться с кризисом», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

По мнению эксперта, единственный выход из ситуации – «быстро национализировать ПИБ, используя механизм, предусмотренный президентским антикризисным законом». «Для этого необходимо, чтобы Кабинет Министров Украины срочно принял решение о вхождении государства в капитал этого банка, а Министерство финансов на основании этого решения приобрело акции дополнительной эмиссии», - добавил Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, в случае такого развития событий, международные финансовые структуры, такие как ЕБРР и Всемирный банк, готовы предоставить необходимое финансирование, в том числе для преобразования ПИБа в банк развития.

Р.ЖУКОВСКИЙ также отметил, что вместо решения проблем банка, сегодня распространяются сообщения о том, что якобы владельцами Проминвестбанка заключено соглашение с российским Внешторгбанком о внесении необходимого финансирования.

«Это - дежурная попытка затянуть процесс, поскольку единственным субъектом, уполномоченным на сегодняшний день заключать любые соглашения от имени банка, является временный администратор, назначенный Национальным банком», - подчеркнул руководитель экономического подразделения Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. гривень.

11 декабря было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как таковой, что не состоялась, сообщил временный администратор Владимир КРОТЮК.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

По информации В.КРОТЮКА, собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.