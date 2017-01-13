Что происходит на валютном рынке: Совет НБУ во вторник заслушает отчет правления регулятора

Совет Национального банка Украины 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

Читайте такжеДоллар пробил отметку в 29 гривень на наличном рынке

Об этом говорится в комментарии главы Совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте Нацбанка.

«Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений», - отметил Данилишин.

По его словам, подобная ситуация на валютном рынке повторяется несколько последних лет, и ключевые факторы, которые в настоящее время влияют на обменный курс, - это сезонность, предновогодние выплаты правительства, а также значительная сумма возмещения НДС и оживление потребительского спроса населения.

Читайте такжеНацбанк объяснил причину падения гривни в этом году

При этом Данилишин отметил, что есть и положительные факторы, которые могут способствовать откату курса на прежние позиции, в частности, это вероятное улучшение внешнеэкономической конъюнктуры для украинских производителей.

«На данный момент уровень обменного курса - средневзвешенный годовой курс, который закладывался в расчет госбюджета, - не изменился (средневзвешенный годовой курс - 27,2 грн/долл.)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. Сегодня, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., а курсы наличного рынка преодолели отметку в 29 грн/долл.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.