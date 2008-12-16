Потребительские цены в США рекордно упали

Индекс потребительских цен (CPI) в США рекордно упал в ноябре 2008 года на 1,7% к предыдущему месяцу, в то время как базовый индекс - не изменился, сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства труда.

Аналитики, в среднем, предсказывали снижение индекса на 1,2% в месячном исчислении и рост базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0,1%.