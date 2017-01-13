В поддержку гривни: Нацбанк сегодня протестировал новую форму валютной интервенции

Национальный банк Украины сегодня осуществил первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме – запрос наилучшего курса, введение которой предусмотрено Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы, сообщается на сайте регулятора.

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НБУ напомнил, что вышел на рынок с интервенцией по этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до 10 млн долл. США, средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 гривен за доллар США.

"Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной – в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривень за доллар", - приводятся в сообщении слова директора департамента открытых рынков Национального банка Сергея Пономаренко.

Национальный банк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В то же время Нацбанк будет продолжать проводить и интервенции в форме валютного аукциона.

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«Объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд. долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ. С начала 2017 года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 70,1 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины утвердило «Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы». Стратегия определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.

Осуществление запроса относительно наилучшего курса происходит следующим образом. Сначала Национальный банк осуществляет у банков запрос по цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы «Блумберг» и «Рейтер». Получив предложения банков, Национальный банк заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.