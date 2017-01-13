Денег, как известно, нет: глава счетной палаты России признала, что страна сидит на нефтяной игле

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока, к сожалению, мы на ней (нефтяной игле) сидим, хотя в отдельных отраслях есть положительные сдвиги. Эти отрасли стали диверсифицироваться в силу экономических санкций против России, как например сельское хозяйство», - сказала она.

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Ранее Путин признал, что "пресловутые санкции" влияют на Россию.

Напомним, в пятницу, 13 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь оконфузился, заявив о том, что «денег нет».

«Жизнь - штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», - заявил Медведев.