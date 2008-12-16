Задолженность по возмещению НДС составляет 12 млрд. грн.

На сегодня задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования достигает 12 млрд. грн. Предприниматели требуют от государства ускорить возмещение задолженности по НДС.

Как сообщили УНИАН в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), об этом шла речь сегодня во время заседания рабочей группы УСПП и Государственной налоговой администрации Украины.

По словам первого вице-президента УСПП Сергея ПРОХОРОВА, если в ближайшее время эти средства не направить в экономику, «то мы будем иметь коллапс, который будет заключаться в остановке большинства ведущих предприятий».

Как отметила главный бухгалтер ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» Татьяна ТИМОШЕНКО, сегодня долг по возмещению НДС перед предприятием составляет 126 млн. грн. «Предприятие находится на грани выживания, – сказала она. – Экспорт практически прекращен, объемы производства и заработная плата сокращены втрое».

Директор ООО «Инвестиционная вагонная компания» Александр РУДАКОВ убежден: если в период экономического роста предприятия смогли переживать невозмещение НДС, то сегодня ситуация на грани катастрофы. «Нашей компании государство задолжало 46 млн. грн. НДС. Если эти средства не вернутся, то в ближайшие 2-3 месяца, с учетом ситуации на рынке и изменения валютного курса, предприятие станет банкротом», – заявил он.