«Газпром» может снизить цены для Европы - СМИ

Впервые со времен кризиса конца 1990-х годов российский газовый монополист «Газпром» намерен на 30% снизить цены на газ, экспортируемый в Европу.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на одного из менеджеров концерна, передает Deutsche Welle.

По его информации, причиной заложенного «Газпромом» в проект бюджета на 2009 год 30-процентного снижения цен на газ для Европы стало падение цен на нефть. В соответствии с новым бюджетным проектом компании, цена на энергоноситель может снизиться до 280 долл. за тыс. куб. м. Официальное руководство «Газпрома» не комментируют этих сообщений.

План экспортных поставок в Европу пока не снижен – около 165 млрд. куб. м, что на 2,5% больше прогноза на текущий год.

По информации dpa, ссылающегося на газету «Ведомости», цены будут снижены, если среднегодовая цена нефти Urals не будет превышать 50 долларов за баррель.

Между тем другой, также не названный агентством менеджер концерна допускает, что европейские продажи, приносящие основной доход концерну, могут снизиться на 30-40% и при более высокой цене на нефть из-за снижения производства в Европе, а также из-за теплой погоды и, соответственно, снижения спроса на электроэнергию.

По итогам октября 2008 года экспорт «Газпрома» в ЕС уже снизился на 8% по сравнению с октябрем 2007 годом, а в ноябре – на 21%. Закупая ежегодно примерно 35 млрд. куб. м, Германия является самым крупным импортером российского газа.