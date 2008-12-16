Курс может упасть до 6 грн. за доллар - Стельмах

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что если население начнет возобновлять свои валютные депозитные вклады в банки, то гривня будет постепенно укрепляться.

Об этом он заявил УНИАН, говоря о развитии курсовой ситуации в Украине.

“Проведите работу, пусть вернуться те около 8 миллиардов (долларов США – УНИАН), которые население сняло с депозитов и выкупило на наличном рынке... тогда курс может вернуться к границе 6 гривень за доллар”, - заявил В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он все же не ответил на вопрос, как будет развиваться курсовая ситуация в стране.