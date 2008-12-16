Состоялось второе собрание акционеров «Киевстара»

В Киеве сегодня состоялось второе собрание акционеров оператора мобильной связи «Киевстар Дж.Эс.Эм.». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе основного акционера компании «Киевстар» - норвежской компании Telenor.

На втором собрании акционеров была утверждена аудированная отчетность за 2004 и 2005 финансовые годы, а также дивиденды на основании аудированной отчетности, которые в совокупности составили 3,46 млрд. грн.

Дивиденды за 2006 и 2007 финансовые годы на собрании акционеров не утверждались, так как они могут быть утверждены только после проведения внешнего аудита одной из влиятельных международных аудиторских компаний.

«Мы рады тому, что собрание акционеров должным образом утвердило аудированную отчетность, что позволит нам начать процесс распределения дивидендов», – заявил исполнительный вице-президент и глава Telenor в странах Центральной и Восточной Европы Ян Эдвард ТИГЕСЕН (Jan Edvard Thygesen).

Как сообщал УНИАН, на первом собрании акционеров, также состоявшемся сегодня, был избран новый состав Совета директоров и внесены поправки в Устав компании.

В соответствии с законодательством Украины, в Совет директоров «Киевстар Дж.Эс.Эм.» вошли пять компаний от Telenor и четыре компании от ООО «Сторм» (входит в «Альфа Групп», Россия). На внеочередном собрании акционеров также была избрана Ревизионная комиссия.

Справка УНИАН. Компании Telenor принадлежит 56,5% акций «Киевстара», остальные 43,5% принадлежат ООО «Сторм» – компании, подконтрольной «Альфа-Групп» (Россия). Ранее собрания акционеров не могли быть проведены из-за неявки на них представителей компании «Сторм».

Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, которому доверяют свое общение 23,3 млн. человек (по состоянию на 01.11.2008 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 193 странах на 5 континентах мира.