Межбанк: сегодня валюта притормозила рост
Остается на прежних максимумах
Во вторник, 16 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту притормозили свой рост, удерживаясь на исторических максимумах.
Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1500/8,4000, к 11:00 сузился спрэд – 8,2000/8,4000, а к 12:00 цены установились на следующих значениях – 8,2700/8,3550. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,3000/8,3850. В 16:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по курсам 7,6400/7,6600.
Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2970/0,3040, а к 12:00 цены понизились до 0,2910/0,2990. К закрытию торгов цены повысились до 0,2925/0,3005. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,6169(-0,1961).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3630/1,3735. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1695/11,5220, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1985/11,4820 и к 12:00 установились на уровне 11,2810/11,4070. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,3670/11,4935.