Межбанк: сегодня валюта притормозила рост

Во вторник, 16 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту притормозили свой рост, удерживаясь на исторических максимумах.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1500/8,4000, к 11:00 сузился спрэд – 8,2000/8,4000, а к 12:00 цены установились на следующих значениях – 8,2700/8,3550. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,3000/8,3850. В 16:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по курсам 7,6400/7,6600.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2970/0,3040, а к 12:00 цены понизились до 0,2910/0,2990. К закрытию торгов цены повысились до 0,2925/0,3005. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,6169(-0,1961).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3630/1,3735. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1695/11,5220, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1985/11,4820 и к 12:00 установились на уровне 11,2810/11,4070. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,3670/11,4935.