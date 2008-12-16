Бездеятельность Черновецкого угрожает системе отопления в Киеве

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО заявляет, что бездеятельность мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ставит под угрозу функционирование системы отопления в столице.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, по словам А.КУЧЕРЕНКО, несмотря на то, что благодаря вмешательству правительства и лично премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО киевлянам вернули отопление, горячую воду и газ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ до сих пор, вопреки личным гарантиям, не издал распоряжение и не начал возвращать задолженность за потребленный предприятиями жилищно-коммунального хозяйства газ.

Министр напомнил, что при высоком уровне расчетов населения, Киев имеет задолженность перед ДК «Газ Украины» в 380 млн. грн. За последнюю неделю долг увеличился на 52 млн. грн. Это происходит из-за того, что тариф, который платит население, лишь наполовину покрывает себестоимость тепла. Разницу должна возмещать мэрия из городского бюджета. Однако такое возмещение не поступает, отмечает А.КУЧЕРЕНКО. Это происходит в то время, когда предприятиям и регионам, имеющим стопроцентные расчеты за газ, вынуждены уменьшать давление газа.

Министр заявил, что такая безответственность киевского мэра "ставит под угрозу безопасное и бесперебойное функционирование системы отопления в столице".

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В компании сказали, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию. В “Киевэнерго” утверждали, что меры по временному прекращению горячего водоснабжения потребителям дали возможность сохранить минимальный уровень отопления и избежать аварийного отключения оборудования ТЭЦ, что привело бы к непоправимым последствиям.

Утром 14 декабря АК "Киевэнерго" начала возобновление горячего водоснабжения, поскольку ДК "Газ Украины" повысила давление газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

15 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что отключение тепла и горячего водоснабжения в Киеве в конце прошлой недели было спланированной мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ политической провокацией.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что тепло и горячая вода появились в квартирах киевлян в воскресенье благодаря вмешательству в ситуацию правительства.

16 декабря в столице создан Антикризисный штаб, чтобы предотвратить практику отключений, во главе с первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Анатолием ГОЛУБЧЕНКО. Как заявил А.Голубченко, «провокации со стороны правительства могут повториться, поэтому мы должны оперативно реагировать на такие ситуации как отключения по указанию Кабмина горячего водоснабжения и отопления киевлянам. Чиновники, которых заставляют так издеваться над людьми, должны помнить об уголовной ответственности».

По информации пресс-службы Блока Черновецкого, одним из первых шагов новосозданного штаба стал анализ ситуации относительно прекращения прямо подчиненной Кабмину государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины» теплоснабжения в Деснянский район Киева, в результате чего «фактически произошла техногенная катастрофа». Как сообщили в пресс-службе, следствиями отключения стали многомиллионные убытки и аварии на теплотрассах, «которые по характеру повреждения можно сравнить с трагедией в Алчевске, который спасала вся страна».