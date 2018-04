Moody`s понизило долгосрочный депозитный рейтинг Privatbank AS (Рига) с B1 до В2 (уточненная)

Вниманию подписчиков! В информации, опубликованной 15 декабря, было неверно указано название банка, которому Moody`s понизило рейтинг. Речь идет о понижении рейтингов Privatbank AS (Рига) в связи с понижением странового рейтинга Латвии. Privatbank AS является дочерним банком украинского "ПриватБанка". Рейтинги "Приватбанка" Moody`s не пересматривало.

Киев. 16 декабря. УНИАН. Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг Privatbank AS (Рига) (95% акций принадлежит украинскому "ПриватБанку") по долгосрочным обязательствам в национальной и иностранной валюте с B1 до В2. Об этом говорится в сообщении Moody`s.

Согласно сообщению, агентство также подтвердило краткосрочные рейтинги Not Prime и рейтинг финансовой устойчивости Е+. Прогноз по рейтингам долгосрочных обязательств в национальной и иностранной валюте и рейтингу финансовой устойчивости - «Негативный».

Как сообщалось, в начале ноября Moody`s понизило кредитные рейтинги Латвии по обязательствам в национальной и иностранной валюте с А2 до А3. Прогноз рейтингов - "негативный".

Справка УНИАН. AS Paritate Banka зарегистрирован в 1992 году. В 2001 году главным акционером становится крупнейший банк Украины ЗАО КБ "ПриватБанк", которому принадлежат 95,7% акций. В 2007 году AS Paritate Banka сменил название на AS PrivatBank.

ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 октября составляли 73 млрд. 412 млн. 392 тыс. грн., обязательства - 65 млрд. 716 млн. 995 тыс. грн., собственный капитал - 7 млрд. 695 млн. 397 тыс. грн. Уставный капитал на 1 октября составил 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль ЗАО КБ «ПриватБанк» в январе-сентябре 2008 года составила 791,489 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября т.г. основными акционерами банка являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 45,95% акций), Геннадий БОГОЛЮБОВ (45,79%). Кроме того, каждый из указанных акционеров опосредованно владел 6,14% капитала банка.

На сегодня банка имеет следующие рейтинги: Moody`s Investors Service - Ba1 /Стабильный (Aa1.ua – по национальнйо шкале), Fitch Ratings - В/Негативный.