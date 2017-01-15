В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно на пенсии жителям оккупированного Донбасса

На пенсионное обеспечение оккупированных территорий нужно около 30 миллиардов гривень в год. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - говорит Рева.

Министр соцполитики считает, что разговоры о содержании Донбасса Россией на сумму в 3 млрд долларов в год говорят только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.

"Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - сказал Рева.

К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.

"А какая сумма? Возможно, и 3 млрд долл. Важно понимать, что эти средства идут не на людей, которые живут на тех территориях, а на военную оккупацию. То есть на поддержку военной инфраструктуры оккупационных войск, в которые входят как коллаборационисты с нашей стороны, так и наемники, которые туда прибывают. Что касается рядовых людей, то я очень сомневаюсь, что эти средства доходят до них", - добавил он.

Напомним, ранее Павел Жебривский заявил, что Россия тратит на содержание оккупированных территорий около 3 миллиардов долларов в год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы, поскольку в нашей стране порядка 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда превышает 150 миллиардов гривень.

Представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста.

Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда. По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.