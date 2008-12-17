Цены на золото на Нью-йоркской бирже выросли
Серебро немного подешевело
Цена на золото 16 декабря выросла на фоне падения курса американского доллара, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 6,20 долл. до 842,70 долл. за тройскую унцию.
Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,8% на отметке 10,705 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подорожал на 1,2% до 849,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся небольшим ростом на отметке 177,55 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 1,9% на отметке 1,3785 долл. за фунт.