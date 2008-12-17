Цены на золото на Нью-йоркской бирже выросли

Цена на золото 16 декабря выросла на фоне падения курса американского доллара, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 6,20 долл. до 842,70 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,8% на отметке 10,705 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подорожал на 1,2% до 849,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся небольшим ростом на отметке 177,55 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 1,9% на отметке 1,3785 долл. за фунт.