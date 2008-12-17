ФРС понизила ключевую процентную ставку

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, завершившегося во вторник 16 декабря, принял решение понизить процентную ставку по федеральным фондам на три четверти процентного пункта от 0% до 0,25% с 1%, сообщает k2kapital.

В сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25% - нынешней администрации ФРС понадобилось 15 месяцев, чтобы опустить ее ниже однопроцентного уровня.

Предыдущей администрации под руководством Алана Гринспена понадобилось 30 месяцев, перед тем, как был достигнут однопроцентный рубеж в 2003 году.

Нынешнее понижение базовой учетной ставки является рекордно низким. За последние 50 лет ставка опускалась до уровня одного процента лишь один раз.