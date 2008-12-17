Инфляция в Британии в ноябре снизилась

В ноябре инфляция в Британии заметно снизилась, и это вынудило управляющего Банка Англии Мервина Кинга (Mervyn King) написать 16 декабря очередное письмо в правительства, разъясняющее, почему инфляция остается высокой и что Центробанк предпринимает для ее снижения, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время Центробанк и независимые аналитики ожидают резкого снижения инфляции в ближайшие месяцы, и Кинг назвал "весьма вероятным" то, что в 2009 году ему придется писать письмо с объяснениями, почему инфляция так низка.

В соответствии с действующими правилами, Банк Англии и министерство финансов страны обмениваются письмами в случае, если инфляция больше чем на 1% превышает установленный потолок в 2%, а если через три месяца отклонение от заданного показателя сохраняется, процедура повторяется.

Национальное статистическое управление 16 декабря сообщило, что инфляция потребительских цен в ноябре снизилась до 4,1% по сравнению с 5,5% в октябре и 5,2% в сентябре.

Снижение оказалось меньшим, чем прогнозировало большинство экономистов, однако это не повлияло на прогнозы о быстром снижении темпов инфляции в связи с падением цен на энергию в ближайшие месяцы.

В своем письме Кинг отметил влияние на инфляцию нестабильности цен на энергоносители и продовольствие.

"Изменения цен на продовольствие, бензин, электроэнергию и газ отражались на инфляции потребительских цен в 2008 году", - пишет Кинг.

Он добавил, что в 2009 году снижение цен на сырьевые товары приведет к снижению цен на бензин, газ и электроэнергию, рецессия снизит возможности компаний перекладывать рост затрат на потребителей, а в проект бюджета заложено снижение налога на добавленную стоимость. Все эти факторы в будущем году замедлят инфляцию. В 2010 году возвращение НДС к прежнему уровню повлечет за собой новый рост инфляции.